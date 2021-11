Museu da Vila Velha: abertura de exposições e atuação da Tuna de Bisalhães

No próximo dia 29 de novembro, segunda-feira, irão inaugurar no Museu da Vila Velha, às 21h, duas exposições – “Mãos que fazem Bisalhães” e “Traz, Zas, Taz – Vamos ver como o Oleiro faz”, ambas com curadoria do Museu do Douro.

Este evento visa assinalar o 5º aniversário da Inscrição do Processo de Confeção da Louça Preta de Bisalhães na Lista do Património Cultural Imaterial que Necessita de Salvaguarda Urgente da UNESCO, a 29 de novembro de 2016.

Este evento contará com a atuação da Tuna de Bisalhães.