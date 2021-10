Museu da Vila Velha acolheu apresentação do livro de Marília Miranda Lopes

Ontem, dia 8 de outubro, foi apresentado no auditório do Museu da Vila Velha o livro “Procura a Ática”, de Marília Miranda Lopes. A apresentação ficou a cargo de Alexandre Parafita e a leitura de poemas, pelos atores Sofia Duarte, Silvano Magalhães e José Castelo Branco.

Marília Miranda Lopes é uma escritora portuguesa, nascida no Porto a 22 de maio de 1969. Estudou Línguas e Literaturas Modernas (variante de Estudos Portugueses) na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Neste momento, é professora de Língua Portuguesa do 3º Ciclo e do Ensino Secundário. As suas obras vão do teatro à poesia. É autora de Framboesas (edição de autor, 1996), Geometria (edição de autor, 1998), Templo (Colecção Tellus, nº10, 2003), Duendouro — Era uma vez um rio… (Edições Afrontamento, 2007), Castas (Cadernos Q de Vien, 2012), Victorianas (Editora Labirinto de Letras, 2015) e Procura a Ática (Editora Labirinto, 2020). Além de estar presente em diversas antologias publicadas em Portugal, Galiza, Brasil, Moçambique e Espanha, tem colaborado com revistas portuguesas e estrangeiras, como Palavra Comum, Mallarmargens, Triplov, Gueto, Capitolina e Bula. Também é autora de canções, nomeadamente destinadas à infância, integradas em projetos promovidos pela Filandorra-Teatro do Nordeste, companhia com a qual colabora.

Em nome próprio tem dado concertos poético-musicais em diversas cidades, nos quais divulga a poesia poetas portuguesa. M.M. L. é sócia da Sociedade Portuguesa de Autores e do PEN Clube Português.