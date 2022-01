Museu da Vila Velha promove exposição itinerante

Iniciou-se esta semana um périplo pelas Escolas do 1° Ciclo e Pré-escolar da cidade de Vila Real, com o jogo da memória “Monumentos e Sítios de Vila Real” e a exposição itinerante elaborada no âmbito do Projeto “Património Histórico e Artístico da Cidade de Vila Real”.

A exposição é dedicada aos monumentos de Vila Real, conta com trabalhos de diferentes instituições de apoio ao desenvolvimento da criança e associações de paralisia cerebral. Esta exposição ilustra as diversas tipologias de património arquitetónico, sendo que para o enquadrar historicamente tivemos como investigadores as crianças do ensino básico do 1° ciclo.

É possível, também, passear pela cidade abrindo o livro “Sob o Olhar das Crianças do Pré-Escolar”, no qual é possível encontrar fotografias tiradas pelas crianças e comentários alusivos às mesmas.