Museu da Vila Velha reabre as portas ao fim de semana

O Museu da Vila Velha estará aberto ao público aos fins-de-semana e feriados, a partir de hoje. Terminado o Estado de Emergência, é retomado o horário habitual.

As recomendações de segurança mantêm-se as que estão vigentes durante a semana: todos os visitantes terão que usar obrigatoriamente máscara; todos os visitantes terão que desinfetar obrigatoriamente as mãos à entrada do Museu, para tal, estará colocado à entrada um produto adequado; suspensão temporária de eventos que pressuponham aglomerados de pessoas; suspensão temporária do serviço educativo no interior do Museu; suspensão temporárias de visitas guiadas a grupos no interior do Museu.

O espaço está limitado ao número máximo de 10 pessoas, a entrar de 30 em 30 minutos, nos museus.