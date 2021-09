Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real reabre ao público

A partir da próxima segunda-feira, dia 20 de setembro, tendo terminado as obras de requalificação do seu edifício, o Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real irá reabrir ao público, no horário habitual.

O Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real abriu as suas portas ao público a 30 de Outubro de 1997. É tutelado pela Câmara Municipal de Vila Real. Pertence à Rede Portuguesa de Museus desde 2001, ao ICOM e à APOM.

Horário de funcionamento: Segunda a domingo: 9h30 – 12h30 | 14h00 – 17h00