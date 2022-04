Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso em trabalhos de manutenção

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) encontra-se, até dia 16 de maio, em trabalhos de manutenção das suas instalações e equipamentos, bem como em preparação de nova exposição, em colaboração com o Museu Nacional de Arte Contemporânea.

Durante o período de desenvolvimento dos trabalhos técnicos, não se realizam visitas ao MACNA, reabrindo as suas instalações aos visitantes no dia 17 de maio com a nova exposição “Olhares Modernos. O retrato na pintura, escultura, desenho (1919-1950)”.