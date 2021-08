Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso recebe atelier “O diálogo das três artes no MACNA”

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso vai receber no próximo fim de semana, dias 14 e 15 de agosto, um atelier aberto de introdução às linguagens da arte contemporânea, designado de “O diálogo das três artes no MACNA: pintura, escultura e desenho envoltas pela arquitetura e a paisagem”, orientado por Virgínia Mota. Neste atelier de arte contemporânea pretende-se explorar a relação entre a arquitetura e a paisagem através da expressão da pintura, da escultura e do desenho.

Cada expressão terá a apresentação de alguns temas, estabelecendo assim diálogos entre si e com a paisagem e a arquitetura envolventes, pelo desenvolvimento e análise de conceitos e exercícios práticos.Virgínia Mota, artista plástica e professora de artes na Universidade do Minho, tem exposto em diferentes contextos no país e no estrangeiro.

O atelier irá realizar-se sábado, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00, e durante a manhã de domingo das 10h30 às 13h00.A atividade é direcionada a todos os interessados com idade superior a 15 anos.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória, de acordo com a ordem de reserva limitada à lotação definida pelas normas da DGS. Poderão fazê-lo através dos contactos: 276 009 137 e mac.nadirafonso@chaves.pt .

No espaço de realização do atelier serão implementadas medidas de prevenção de contágios, nomeadamente a obrigatoriedade do uso de máscara e a desinfestação regular das mãos.