Os 20 anos do Douro como Património Mundial no Museu do Douro

O Douro também é Gente! É ou Não É?

Há 20 anos, no dia 14 de dezembro de 2001, era anunciada em Helsínquia, a inscrição do Alto Douro Vinhateiro na lista de Património Mundial da UNESCO, na categoria de “Paisagem Cultural Evolutiva e Viva”.

Amanhã, 14 de dezembro de 2021, assinalam-se os 20 anos dessa distinção e a mais antiga Região Demarcada do Mundo vai receber gente de cá, de lá e de todo o lado. Gente para brindar ao Douro, para falar sobre o Douro, para refletir sobre o Douro.

Vamos descobrir se o território tem sabido preservar e conciliar os seus valores fundamentais, e que estiveram na origem da candidatura apresentada à UNESCO, com o seu crescimento.

Às 08h00 da manhã o Museu do Douro estará representado no Programa de Fernando Alves na TSF, às 11h00 no Museu do Douro será inaugurada uma exposição fotográfica “Côa Douro: para memória futura” sobre a paisagem e o património destes dois territórios classificados. Uma iniciativa inédita que resulta da colaboração entre o Museu do Douro e a Fundação Côa Parque. Às 13h a Antena1 está em direto do Museu do Douro

Às 22h00, em direto do Museu do Douro, no Peso da Régua, o jornalista Carlos Daniel conduz uma emissão especial do É ou Não É? Neste programa da RTP1 irão cruzar-se opiniões sobre as mudanças no Douro depois de duas décadas como um património que é de todos e de todo o mundo, assim como os desafios que esta região única tem para o futuro.

Ao longo do dia o programa das comemorações percorre as cidades de Lamego e Peso da Régua e ainda sobe ao final da tarde a São João da Pesqueira para ouvir, no Museu do Vinho, os Sons do Douro no âmbito do programa Inspira – Douro, Cultura & Património.

A sessão evocativa irá decorrer no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, de onde se destaca a intervenção da Ministra da Coesão territorial, Ana Abrunhosa, a realização de uma mesa redonda “20 anos passados, 20 anos futuros”, um momento musical pela “Escola de Bandolins de Lamego” e uma performance do grupo “Peripécia”. Será também apresentado o filme “20 anos passados, 20 anos futuros” e uma campanha & Revista PÚBLICO “20 Anos Douro Património Mundial”.

“20 anos do Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial” é uma iniciativa com várias assinaturas: CCDR-NORTE, a Comunidade Intermunicipal do Douro, a Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte, as direções regionais de Cultura e de Agricultura e Pescas do Norte, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, os Museus do Douro e do Côa e a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial.