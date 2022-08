Museu do Douro lança 3ª edição do Concurso Internacional de Fotografia

Está de regresso o Concurso Internacional de Fotografia – Alto Douro Vinhateiro, 20 anos Património Mundial.

Nesta edição de 2022, o concurso inserido no projeto “Fotografia Contemporânea no Douro”, alia-se à celebração dos 20 anos da inscrição do Alto Douro Vinhateiro na lista do Património Mundial, tendo por âmbito geográfico a área classificada da UNESCO.

O objetivo do concurso deste ano é de “captar as mudanças/persistências desta paisagem evolutiva e viva nos seus mais diversos aspectos”. Além de captar a paisagem, é também objetivo “sentir, percorrer o Douro através das suas gentes, das práticas e da forma como moldam o território vitivinícola.” Compreender lugares (possivelmente) desconhecidos do território e promover um novo olhar sobre a fotografia são os principais objectivos deste concurso, inserido no protocolo mecenático celebrado entre o Museu do Douro e a EDP – Gestão da Produção de Energia S.A.

Segundo a organização, pretende-se ainda “uma leitura crítica do que representa o estatuto de Património Mundial e como este moldou a vida dos durienses nas mais diversas facetas”.

As imagens vencedoras do concurso integrarão a base de dados “Arquivos Visuais” do Museu do Douro.

O concurso está aberto a todos os fotógrafos, amadores e profissionais, nacionais e estrangeiros.

Além do prémio monetário destinado aos 3 vencedores, será ainda realizada uma exposição de fotografia itinerante com os trabalhos selecionados pelo júri do concurso.

Os concorrentes devem apresentar as fotos a concurso entre 1 de novembro e 1 de dezembro de 2022. Todas as informações mais técnicas de acesso ao concurso poderão ser consultadas no site do Museu do Douro (www.museudodouro.pt).

