O Museu do Douro recebeu a distinção “Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022” no distrito de Vila Real, na categoria de Museus. Pelo 5º ano consecutivo foi reconhecido e premiado o melhor dos distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real. O prémio foi atribuído tendo em conta a “beleza e riqueza dos destinos portugueses, a qualidade e a excelência das atrações turísticas, bem como os negócios regionais estiveram em destaque com 66 vencedores”.

O famoso galardão baseia-se no conceito e metodologia de avaliação do Prémio Cinco Estrelas e envolveu este ano a participação de 425.000 consumidores portugueses. “O Museu do Douro venceu a categoria de Museus, não tendo sido fruto de nenhuma candidatura pela nossa parte, mas sim, eleito pelos visitantes, após visita às nossas instalações, como um Museu 5 estrelas, o que nos deixa especialmente satisfeitos”, refere Fernando Seara, diretor do Museu do Douro.

O Museu do Douro tem sede no Peso da Régua e assume-se como um museu do território duriense.