Museu Escola de Ribeira de Pena acolhe tertúlia do centenário da Diocese de Vila Real

A Casa da Cultura – Museu da Escola de Ribeira de Pena recebeu, no dia 16 de março, a Tertúlia “Contributo da diocese de Vila Real para a democratização do ensino. Colégios e Externatos”.

Num formato de painel, moderado por João Paulo Lopes, antigos alunos e demais convidados partilharam experiências e recordaram tempos antigos que permitiram que muitos jovens prosseguissem os seus estudos entre os anos 1958 e 1972.

O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, mostrou-se agradado por Ribeira de Pena ter sido o local escolhido para a realização deste encontro.

A sessão contou com a presença de D. António Augusto de Oliveira Azevedo, bispo de Vila Real.

A Tertúlia realizou-se no âmbito das comemorações do centenário da diocese de Vila Real, com o intuito de evocar instituições educativas que tiveram um impacto relevante na formação de antigos alunos e enaltecer o contributo de antigos párocos e os professores que os auxiliaram.

GC CM