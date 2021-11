Museu Nadir Afonso: colóquio literário cruza expressões artísticas de pintura e literatura

Decorreu ontem, dia 25 de novembro, no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), o Colóquio Literário “O cruzamento de Expressões Artísticas: Pintura e Literatura”, promovido pelo município, que integrou a apresentação do livro “A cidade dos imperadores” de Ernesto Salgado Areias.

O evento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz e do professor e escritor flaviense, Manuel Araújo, responsável pela apresentação da obra, que caracterizou como uma narrativa de espaços, viagens e episódios da diáspora, na qual a obra de Nadir Afonso e o MACNA também fazem parte do enredo.

Para o autarca, Nuno Vaz, importa salientar nas obras do autor “o grande amor a Chaves, numa matriz identitária que é dos flavienses, na promoção do território e comunidade. Esta obra é uma concretização muito feliz, no ano em que se celebra o centésimo aniversário do nascimento do cidadão maior desta terra, o mestre Nadir Afonso”. Acrescentou ainda que “o município de Chaves estimula, apoia e incentiva a criação artística, neste caso literária, de forma comedida e ponderada, mas estando sempre presente no que sejam concretizações desta índole”.

O debate que se seguiu foi realizado com as intervenções de representantes de várias instituições ligadas às artes e cultura do nosso território, nomeadamente da Fundação Nadir Afonso, Associação Montsefarad, Revista Aquae Flaviae, Rotary Clube de Chaves e Academia de Letras de Trás-os-Montes, que numa dinâmica interventiva com o público presente, tiveram oportunidade de cruzar as expressões artísticas de pintura, literatura e política que se podem complementar de forma criativa.