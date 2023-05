Museus de Vila Real chamam as crianças para o mundo dos livros

Numa iniciativa do serviço educativo do Museu da Vila Velha e do Museu de Arqueologia e Numismática, com o apoio da Câmara Municipal, as escolas e jardins-de-infância de Vila Real participaram em várias sessões de promoção do livro e da leitura, integradas nas celebrações do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor.

Foi convidado o escritor Alexandre Parafita. Ao desafio, responderam os jardins- de-infância e escolas básicas de Vila Marim, do Corgo, da instituição Nuclisol Jean Piaget e do Infantário de Vila Real Associação 31. As crianças trabalharam antecipadamente algumas obras do autor dirigidas aos mais novos e adotadas no Plano Nacional de Leitura, como pretexto para animados diálogos, muitas curiosidades e desvendar mistérios sobre as histórias.

O escritor enalteceu o papel dos museus de Vila Real nesta aventura de descoberta de “novas memórias” com a adesão das crianças. Os museus não devem ser apenas entrepostos do passado, sombras da noite, alpendres de nostalgias. Importa sim que sejam, cada vez mais, espaços lúdicos, de festa, de renovação e jovialidade. E nada melhor que chamar as crianças aos museus.