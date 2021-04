Museus de Vila Real reabrem a 5 de abril

Dia 5 de abril irão reabrir ao público o Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real e o Museu da Vila Velha. Relativamente ao Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real (MANVR), haverá novidades a apresentar ao público.

Este Museu viu aprovada uma candidatura sua em 2019 ao Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus, apoiado pela Direção-Geral do Património Cultural, com o PROJETO MUVVAL – Ecossistema de Transformação Digital do MANVR. No âmbito dessa candidatura procedeu-se a uma série de ações com vista à dinamização digital do Museu: aquisição do Sistema Matriz (Matriz 3.0 e Matriz Web) com vista à inventariação do seu espólio; criação, desenvolvimento e implementação da plataforma/web site de gestão e comunicação digital; criação, desenvolvimento e implementação da App Mobile para utilização na visitação do Museu; criação de conteúdos, incluindo o circuito de visitação e as respetivas declinações e jogo interativo; instalação de QrCodes nos pontos-chave do circuito de visitação e aquisição de tablets digitais com sistema android, para utilização dos visitantes para aceder à App Mobile.

Além dos tablets, os visitantes podem aceder à App Mobile, se assim preferirem, através dos seus telemóveis, depois de descarregarem a aplicação para os mesmos, no próprio museu através de um QrCode. A visita pelo Museu será acompanhada por dois AVATARES, um castrejo e outro romano – o CORGO e o PETRONIUS.