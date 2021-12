Museus do Côa e do Vinho serão palco para a música de raíz tradicional

O Inspira continua esta sexta-feira e sábado a promover a Cultura e o Património levando ao Douro a identidade das Terras de Miranda, no Nordeste Transmontano, e a viola tradicional de Braga, no Minho.

Amanhã, sexta-feira, dia 3 de dezembro, o Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, recebe às 21h15 os Galandum Galundaina parte da genealogia de uma região com um património musical e etnográfico único, que durante muito tempo ficou esquecido e que, ao longo dos últimos 25 anos o grupo contribuiu para o estudo, preservação e divulgação da identidade cultural das Terras de Miranda, Nordeste Transmontano.

Em palco os quatro elementos apresentam um repertório vocal e instrumental na herança do cancioneiro tradicional das Terras de Miranda, onde as harmonias vocais e o ritmo das percussões nos transportam para um universo atemporal. Das memórias da Sanfona, da Gaita-de-foles Mirandesa, da Flauta pastoril, do Rabel, do Saltério, do Cântaro, do Pandeiro mirandês, do Bombo e da Caixa de Guerra do avô Ventura, nasce uma música que acumula referências, lugares, intensidades, tempos. Para Galandum Galundaina a música não se inventa; reencontra-se.

No Museu do Vinho, em São João da Pesqueira, às 18h00 de sábado, 4 de dezembro, sobem ao palco os Ai Braguesa. É o regresso ao Inspira – Douro, Cultura & Património deste quinteto que se dedica à música de raíz tradicional, tocada em linguagens mais atuais, e que tem como instrumento central a viola típica de Braga, certificada desde 2017 como património da cultura bracarense. Com um repertório assente na tradição do cancioneiro português, o grupo dá uma nova dimensão à viola braguesa promovendo toda a sua versatilidade. O som das cordas desse instrumento é capaz de percorrer sonoridades tão distintas como a música tradicional ou o jazz, seja num repertório original dos Ai Braguesa ou nas composições de autores como Carlos Parede e José Afonso.

Deixe-se inspirar por este projeto de dinamização do território. Todos os eventos são de entrada gratuita e obedecem às orientações da Direção Geral de Saúde, sendo obrigatório o uso de máscaras durante os espetáculos.

Estes espetáculos estão inseridos no “Inspira – Douro, Cultura e Património”, um projeto para promover o território duriense com um conjunto alargado de ações de animação cultural.

As ações começaram em julho e irão prolongar-se até dezembro, num total de 70 espetáculos, por 10 municípios da região, e distribuídos por 16 locais. Estão, também, a ser produzidos videoclipes em sete miradouros para servirem de cartão de visita.

Fonte: Agência Inquieta