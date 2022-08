Música contemporânea e eletrónica na Casa de Mateus

De 4 a 8 de setembro, a Fundação da Casa de Mateus, retomando uma longa tradição, volta a ser palco da prática e ensino da música desta vez acolhendo a Academia “Sondar, Decifrar e Interpretar a Música de Hoje”, uma iniciativa do Sond’Ar-te Electric Ensemble, co-financiada pela DGArtes, dirigida à música contemporânea e electrónica.

A Academia dirige-se a estudantes de instrumento de nível superior ou secundário, e é organizada pelo Sond’Ar-te Electric Ensemble, um conjunto de câmara português especializado em música clássica contemporânea; constituído por músicos de excepção e com um percurso internacional que o tem levado pela Europa, Ásia e continente americano.

Durante o programa da Academia designado “Sondar, Decifrar & Interpretar a Música de Hoje”, os participantes terão a oportunidade de trabalhar obras contemporâneas de compositores portugueses e estrangeiros sob a direcção do maestro Pedro Carneiro, em sessões de conjunto; trabalhar técnicas contemporâneas, em aulas individuais e de conjunto, com os solistas do Sond’Ar-te Electric Ensemble, Sílvia Cancela (flauta), Nuno Pinto (clarinete), Vítor Vieira (violino), Luís André Ferreira (violoncelo), Elsa Silva (piano), Francisco Cabrita (piano) e João Casimiro de Almeida (piano); inteirar-se das relações dos instrumentos acústicos com as novas tecnologias (a amplificação, a electroacústica, a informática-musical) com o compositor Miguel Azguime, participando activamente na interpretação electroacústica das obras que serão abordadas. Haverá quatro sessões abertas ao público nos dias 5, 6, 7 e 8 de Setembro, sempre a partir das 18h00. Duas aulas abertas, segunda-feira 5 e terça-feira 6, sobre o lugar da música mista (interação entre o instrumental e o electrónico) e sobre a história, avanços das técnicas instrumentais e os caminhos possíveis das novas linguagens musicais. Na quarta 7 de Setembro, terá lugar uma conversa aberta com alunos e professores para reflectir sobre o estado da arte e o lugar dos músicos no actual contexto sócio-cultural.

