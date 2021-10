Música e danças do mundo no Inspira – Douro, Cultura & Património

Os Vahdat Ensemble vão conduzir-nos este sábado, dia 23 de outubro, numa viagem auditiva e visual rica e variada por culturas distantes repletas de mistério e exotismo.

Este projeto baseia-se nas tradições musicais de países do médio oriente e norte de África, conjugando-as com a dança coreografada com elementos tradicionais e contemporâneos.

No alinhamento estarão as recém lançadas composições “Vastidão” e Mâhar da autoria de elementos deste coletivo de músicos e bailarinos..

O espetáculo está agendado para as 23h30, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego.

A entrada é livre.

Esta é uma das muitas iniciativas inseridas no “Inspira – Douro, Cultura e Património”, um projeto para promover o território duriense com um conjunto alargado de ações de animação cultural. As ações começaram em julho e prolongam-se até dezembro, num total de 70 espetáculos, por 10 municípios da região e distribuídos por 16 locais. Estão, também, a ser produzidos videoclips em sete miradouros para servirem de cartão de visita. O “Inspira – Douro, Cultura & Património” é um projeto de programação em rede que junta a Fundação Museu do Douro, no Peso da Régua, Fundação Côa Parque, em Vila Nova de Foz Côa, e o município de São João da Pesqueira através do Museu do Vinho.