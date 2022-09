Música e vinho em destaque no Douro & Porto Wine Festival

No próximo fim de semana, o vinho, a música e a gastronomia de excelência vão estar em festa, num cenário idílico da região do Douro. Em plena época de vindimas, está quase tudo pronto para Lamego acolher um festival de características únicas no mundo: o Douro & Porto Wine Festival.

A apresentação pública do evento que vai nascer no Porto Fluvial de Cambres, decorreu esta segunda-feira no Porto Welcome Center, com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Lamego.

Francisco Lopes sublinha a relevância do concelho de Lamego receber este evento: “Daremos as boas-vindas a todos os festivaleiros que venham festejar o Douro e usufruir de boa música e descontração. Estamos orgulhosos por acolher um festival com uma oferta tão rica e promover, ao mesmo tempo, os melhores néctares do mundo”.

Produzido pela All Over The Future, o Douro & Porto Wine Festival conta com o apoio do IVDP — Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, da Câmara Municipal de Lamego, do Turismo do Porto e Norte e da APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.

Fafá de Belém, Gipsy Kings, The Stranglers , Pedro Abrunhosa e Tiago Bettencourt são alguns dos nomes que vão subir ao palco.

GC CM Lamego