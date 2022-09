Música, palavra e improviso com a Fundação da Casa de Mateus

A Fundação da Casa de Mateus acolhe ao longo desta semana a residência da blablaLab Associação Cultural e do Coletivo de Músicas Criativas MIRR para a criação da leitura concerto Tonton Alvaro Sans ses Beaux Parents, a estrear na próxima quarta-feira, dia 14, pelas 23h00, no Café-Concerto Maus Hábitos, no Teatro de Vila Real. O espetáculo apresenta-se ainda no espaço Maus Hábitos, no Porto, na quinta, 15, às 22h00, e encerra a mini-digressão na Fundação da Casa de Mateus, no sábado, dia 17, pelas 21h00.

Tonton Alvaro Sans ses Beaux Parents é um encontro entre músicos e atores à volta de textos que são como partituras, textos em que a palavra é vertigem, em que cada sílaba pode explodir em todos os sentidos. É um encontro entre dois coletivos que são dois lugares de exercício das linguagens enquanto laboratório, dois parceiros na descoberta das vias de contágio entre música e palavra.

Partindo da memória da canção francesa e juntando-lhe a música improvisada, ou os poemas de Aperghis, Tardieu, Michaux ou Alvaro García de Zúñiga, o concerto transporta-nos para um universo onde a palavra e a música se encontram numa abordagem vitalista, espécie de síntese de todas as disciplinas. A acompanhar os músicos Benjamin Sanz (bateria) e Eduardo Raon (harpa), encontraremos os atores Dominique Parent e Pierre Baux, com a participação de José Luís Ferreira.

A blablaLab Associação Cultural é um laboratório de linguagens, criado à imagem do trabalho de Alvaro García de Zúñiga, e tem o apoio da Fundação daCasa de Mateus.

