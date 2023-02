Nadador Completo de Cadetes em Coimbra: atletas do GCVR com boa prestação

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por duas atletas no Torneio Nadador Completo de Cadetes da Associação de Natação de Coimbra, competição realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro que contou com a presença de 91 atletas em representação de 10 clubes. Da parte do GCVR participaram Inês Carvalho e Susana Carvalhinha, a competir na categoria B1, que registaram uma excelente prestação.

Inês Carvalho teve o maior destaque ao registar o melhor tempo nas provas de 100 Livres (1.23.05), 100 Costas (1.30.89), 50 Mariposa (45.17) e 100 Estilos (1.35.63), fazendo ainda o segundo melhor tempo na prova de 100 Bruços (1.52.38). Por outro lado, Susana Carvalhinha registou o 4º melhor tempo nas provas de 100 Costas (1.50.63) e 100 Estilos (1.58.25), o 6º melhor tempo nas provas de 100 Livres (1.43.31) e 50 Mariposa (1.00.69), e ainda o 8º tempo nos 100 Bruços (2.17.87).

Esta foi uma participação muito positiva para as atletas Cadetes do GCVR, onde puderam competir num torneio de alto nível para este escalão e assim continuar a evoluir de forma favorável na modalidade.