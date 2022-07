Nadadores do GCVR em representação do Município no Eixo Atlântico

Os atletas do Ginásio Clube Vila Real representaram a cidade de Vila Real nos XIV Jogos do Eixo Atlântico, competição que se realizou na cidade da Maia entre 4 e 8 de julho e onde estiveram presentes 2400 atletas de 28 municípios do Norte de Portugal e da Galiza. A equipa de Natação foi constituída por: Maria Braz, Leonor Silva, Maria Mina, Maria Correia, Maria Pereira, Beatriz Igrejas, Herman Kovalchuk, Eduardo Yakubenko, Rodrigo Silva, Tiago Fernandes, Gonçalo Ferreira e Hugo Pinheiro. Os nadadores vila-realenses tiveram prestações muito positivas que levaram ao 7º lugar do Município de Vila Real em masculinos, com um total de 101 pontos, e ao 12º lugar em femininos com 80 pontos.

Ao nível dos resultados, a destacar: Maria Pereira foi 4ª classificada nos 100 Livres; Herman Kovalchuk foi 5º nos 100 Livres; Eduardo Yakubenko foi 7º nos 100 Mariposa; Rodrigo Silva foi 9º nos 100 Costas; Leonor Silva foi 9ª nos 100 Mariposa; Tiago Fernandes foi 9º nos 100 Bruços; Maria Braz foi 10ª nos 200 Estilos; Gonçalo Ferreira foi 11º nos 200 Estilos; Maria Mina foi 14ª nos 100 Bruços; Maria Correia foi 18ª nos 100 Costas; a estafeta masculina de 4×100 Estilos no 8º lugar e a estafeta feminina no 13º lugar.

Os atletas representaram assim da melhor forma o Município em mais uma edição dos Jogos do Eixo Atlântico, tirando partido do excelente trabalho que têm vindo a realizar ao longo da presente época.