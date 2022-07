Nadir Afonso na Casa de Mateus

Já a partir da próxima sexta-feira, dia 29 de Julho, e até ao final de Setembro, a Fundação da Casa de Mateus apresenta a exposição «Movimento Perpétuo | Tapeçarias e Serigrafias de Nadir Afonso».

Nadir Afonso é uma personalidade excecional, um artista total cujos interesses viajam entre a arquitetura, a matemática e a pintura. Nascido em Chaves, começa a ser reconhecido com a 9ª Exposição de Arte Moderna (SNI/Lisboa), em 1944, e no ano seguinte já está representado no Museu de Arte Contemporânea de Lisboa. Parte para Paris em 1946 e é, dois anos depois, selecionado para o Salão Moins de Trent’Ans. Em 1951, parte para o Brasil e trabalha durante três anos com Oscar Niemeyer, colaborando no projeto do IV Centenário da cidade de São Paulo.

Quando, em 1965, decide abandonar a arquitetura, é um artista completo e respeitado em todo o mundo. Do surrealismo à arte cinética, dos estudos de óptica e matemática aos trabalhos sobre estética, o pensamento e a obra de Nadir Afonso deixam uma marca profunda que atravessa o séc. XX e se estende, com a mesma vitalidade, para o séc. XXI.

Nesta exposição, a Fundação da Casa de Mateus e a Fundação Nadir Afonso juntam-se nas suas vocações territoriais, patrimoniais e de difusão da arte contemporânea para nos dar o prazer de ver Nadir Afonso multiplicado, desde logo, nas magníficas tapeçarias que desenhou para a Fábrica de Tapeçarias de Portalegre, mas também em mais de três dezenas de serigrafias que nos permitem um olhar panorâmico sobre a sua obra.

Em Setembro, estendemos a conversa a um conjunto importante de amigos, estudiosos e conhecedores profundos da obra de Nadir, com o Ciclo Nadir Afonso, forma de melhor conhecer e melhor tomar partido do seu pensamento e das suas múltiplas práticas.

Para reservar o seu lugar envie e-mail para cultura@casademateus.pt.

