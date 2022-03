Natação: Ana Guedes conquista duas medalhas em Las Palmas

A atleta Ana Margarida Guedes participou no IV Gran Prix Open, competição realizada nos dias 19 e 20 de março em Las Palmas na Gran Canaria, na qual a nadadora vila-realense competiu nas provas de 50 e 100 metros Mariposa. Ana Guedes começou da melhor forma na prova de 50 metros Mariposa ao ser 2ª nas eliminatórias com o tempo de 28.03, sendo em seguida 1ª na meia-final com a marca de 27.77 e acabando por vencer a final da prova com o tempo de 27.64.

Na prova de 100 metros Mariposa, Ana Guedes foi 2ª classificada nas eliminatórias com o tempo de 1.02.72 qualificando-se assim para a final A da prova onde foi 2ª classificada com a marca de 1.02.53, somando assim a sua segunda medalha na competição.

A nadadora do GCVR continua assim a evoluir da melhor forma ao longo da sua estadia no Centro de Alto Rendimento do Jamor, somando mais uma importante participação numa competição internacional.

Luís Pinto