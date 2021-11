Natação: Ana Guedes e Carolina Eira campeãs nacionais com um total de sete medalhas

O Ginásio Clube Vila Real participou com duas atletas no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores de Piscina Curta, competição realizada em Leiria que contou com a presença de 383 atletas em representação de 83 clubes. Ana Margarida Guedes e Carolina Eira estiveram em excelente plano neste Campeonato ao conquistar sete medalhas, contabilizando sete medalhas e três títulos de Campeão Nacional.

Ana Margarida Guedes, na categoria de Sénior, renovou o título de Campeã Nacional na prova de 50 metros Mariposa com o tempo de 26.43 ficando a apenas 5 centésimos do recorde nacional Sénior e Absoluto que é da sua autoria. Ana Guedes destacou-se novamente ao ser Vice-Campeã Nacional nos 100 Mariposa com o tempo de 59.31, somando ainda dois terceiros lugares nas provas de 100 Costas e 100 Estilos, com os tempos de 1.02.42 e 1.02.79, respetivamente. A nadadora do GCVR foi ainda 6ª classificada na final dos 50 metros Livres com o tempo de 26.83. Carolina Eira, em Juniores, esteve em grande destaque ao sagrar-se Bi-Campeã Nacional na sua categoria, nas provas de 50 e 200 metros Costas, com os tempos de 30.11 e 2.19.15, respetivamente. A nadadora demonstrou toda a sua forma no estilo de Costas ao sagrar-se ainda Vice-Campeã Nacional dos 100 metros Costas, onde registou o tempo de 1.04.44.

As nadadoras do GCVR tiveram assim mais uma excelente prestação numa competição nacional, onde somaram títulos nacionais que demonstram todo o seu nível competitivo e que em muito orgulham o clube e a cidade.