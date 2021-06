Natação: Ana Margarida Guedes bate record nacional no Meeting do Porto

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por cinco atletas – Ana Margarida Guedes, Ana Sofia Leite, Carolina Eira, Maria Pereira, Francisco Afonso e José Pedro Nunes – no Meeting Internacional do Porto, competição realizada nos dias 5 e 6 de junho e que contou com a participação de 265 atletas em representação de 40 clubes. O GCVR esteve em evidência, sendo de destacar a obtenção de um recorde nacional Sénior e Absoluto, quatro medalhas, 10 presenças em finais e seis recordes pessoais. A excelente prestação dos atletas vila-realenses colocaram o GCVR no 8º lugar do ranking por equipas com um total de 179 pontos e no 6º lugar do medalheiro da competição.

Ana Margarida Guedes foi mais uma vez um dos pontos altos da competição, desta feita com o destaque a ir para a vitória na prova de 50 metros Mariposa com o tempo de 26.58 que consiste no novo Recorde Nacional Sénior e Absoluto da prova. A nadadora do GCVR passa assim a ser a primeira portuguesa de sempre a baixar dos 27 segundos nesta prova, assinalando assim uma marca histórica que lhe valeu ainda o Recorde do Meeting que pertencia a Therese Alshammar, um dos ícones da natação mundial. Ana Guedes viria ainda a conquistar uma nova medalha ao ser segunda classificada nos 100 Mariposa com o tempo de 1.00.73. O GCVR conquistou mais duas medalhas nas provas de estafetas, começando por vencer a estafeta feminina de 4×50 metros Livres (constituída por Carolina Eira, Ana Sofia Leite, Maria Pereira e Ana Margarida Guedes) com o tempo de 1.52.04, conquistando ainda o 2º lugar na estafeta mista de 4×50 Estilos (Carolina Eira, Francisco Afonso, José Pedro Nunes e Ana Sofia Leite) com o tempo de 1.58.30. A participação do GCVR contou ainda com mais destaques, com Carolina Eira a ser 4ª classificada na final A dos 200 Costas com 2.22.87 e 6ª na final A dos 100 Costas com 1.07.29, Ana Sofia Leite foi 4ª na final A dos 50 Costas com 31.84 e 3ª na final B dos 50 Livres com 28.63,

E Francisco Afonso foi 6º na final A dos 50 Bruços com 31.37 e 2º na final B dos 100 Bruços com 1.09.60.

Depois de uma excelente prestação no Zonal de Juvenis, Juniores e Absolutos no fim-de-semana anterior, os atletas do GCVR voltaram a demonstrar a excelente qualidade do trabalho que têm vindo a realizar agora em contexto internacional e com a particularidade de registar mais um recorde nacional.