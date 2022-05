Natação: Ana Margarida Guedes bate recorde nacional universitário

A atleta Ana Margarida Guedes, do Ginásio Clube Vila Real, teve uma excelente participação no Campeonato Nacional Universitário de Piscina Longa, onde competiu ao serviço da Universidade Nova de Lisboa. A nadadora vila-realense somou dois títulos de Campeã Nacional, num total de quatro pódios, dando uma contribuição fundamental para que a Universidade Nova de Lisboa vencesse a competição por equipas com um total de 167 pontos.

O ponto mais alto de Ana Margarida Guedes foi na prova de 50 metros Mariposa onde se sagrou Campeã Nacional Universitária estabelecendo um novo Recorde Nacional Universitário com a marca de 28.33. Ana Guedes somou um segundo título de Campeã Nacional na estafeta de 4×50 Livres feminino, com o tempo de 1.51.94, sendo Vice-Campeã Nacional na estafeta mista de 4×50 Estilos onde registaram o tempo de 1.45.30. Por fim, a nadadora do GCVR foi ainda 3ª classificada nos 50 Livres com o tempo de 27.83.

Ana Margarida Guedes teve assim mais uma excelente prestação durante a presente época, somando mais dois títulos de Campeã Nacional e um Recorde Nacional ao seu já vasto currículo, dando mostras da sua competitividade também na vertente universitária.

Luís Pinto