Natação: Ana Margarida Guedes com boa prestação em Marselha

A atleta Ana Margarida Guedes participou no FFN Golden Tour 2022 – Meeting Open de la Méditerranée, competição realizada entre 4 e 6 de março em Marselha e que contou com a presença de alguns dos melhores nadadores mundiais da atualidade. A nadadora do GCVR participou em duas provas, 50 e 100 metros Mariposa tendo conquistado uma presença numa final B.

Ana Margarida Guedes começou com os 50 metros Mariposa, onde conquistou o 9º tempo das eliminatórias com a marca de 27.66, que a deixou à porta da final A e com o melhor tempo para a final B, cotando-se ainda como a melhor marca portuguesa das eliminatórias. Na final B, a nadadora vila-realense acabou por registar o 6º lugar com o tempo de 27.95. Já na prova de 100 metros Mariposa, Ana Guedes conquistou o 20º posto com o tempo de 1.03.90.

Esta foi assim uma participação de bom nível da nadadora do GCVR numa competição internacional de alto nível, que irá apontar ao Campeonato Nacional de Juniores e Absolutos, em Coimbra.