Natação: Ana Margarida Guedes participa no Programa Especial de Preparação de Estafetas

A atleta Ana Margarida Guedes, do Ginásio Clube Clube Vila Real, que se encontra integrada no Centro de Alto Rendimento do Jamor, participou no Programa Especial de Preparação de Estafetas, ação organizada pela Federação Portuguesa de Natação e realizada no seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Natação Pura 2022 que se realizou nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro no Jamor.

Esta ação teve como objetivos principais a avaliação das habilidades técnicas para as rendições nas estafetas, treinos práticos, filmagens e metodologia básica, consciencializar um grupo de jovens atletas da importância das estafetas, preparar e qualificar equipas masculinas e femininas para o Europeu de Roma e reforçar as equipas para 2023 e 2024.

A nadadora vila-realense irá agora marcar presença na segunda etapa do FFN Golden Tour, que se irá realizar entre 4 e 6 de março em Marselha.