Natação: atletas do GCVR conquistam duas medalhas no Zonal de Juvenis

O Ginásio Clube Vila Real participou com três atletas no Torneio Zonal de Juvenis, competição realizada em Ponte da Barca entre 17 e 19 de dezembro que contou com a presença de 156 atletas em representação de 40 clubes. A equipa do GCVR, constituída por Maria Pereira, Herman Kovalchuk e Hugo Pinheiro, apresentou-se em excelente forma ao conquistar duas medalhas, três recordes pessoais e um total de seis classificações no top-10. Maria Pereira, na categoria de Juvenil B, foi o principal destaque ao sagrar-se Vice-Campeã Zonal nas provas de 50 e 100 metros Livres, onde registou os tempos de 29.07 e 1.02.71. A nadadora esteve em grande plano ao ser 5ª classificada nos 200 metros Costas com o recorde pessoal de 2.37.18, somando ainda um 8º lugar nos 100 Bruços com o tempo de 1.25.14 e um 10º lugar nos 200 metros Livres com o tempo de 2.24.16. Em Juvenis A, Hugo Pinheiro conquistou o 9º lugar na prova de 100 metros Livres com o recorde pessoal de 57.57. Por seu lado, Herman Kovalchuk foi 11º nos 100 metros Costas com a marca de 1.05.31 e ainda 17º nos 100 metros Livres com o recorde pessoal de 58.30.

O GCVR volta a representar da melhor forma Vila Real e Trás-os-Montes numa importante competição de nível nacional, agora no escalão de Juvenis, somando mais duas importantes medalhas. O ano de 2021 ainda não está concluído no que a competições diz respeito, com o GCVR a estar representado por duas atletas no Open de Natação que se irá realizar na Piscina Olímpica do Jamor no dia 23 de dezembro.