Natação: atletas do GCVR em destaque no Zonal de Infantis

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no Torneio Zonal de Infantis, competição realizada em Condeixa que contou com a participação de 256 atletas em representação de 47 clubes. Da parte do GCVR competiram oito atletas – Beatriz Igrejas, Leonor Silva, Maria Braz, Maria Poeta, Maria Mesquita, Miguel Carvalho, Miguel Encarnação e Tiago Fernandes – que tiveram uma excelente prestação somando sete pódios que permitiram ao GCVR conquistar o 4º lugar no medalheiro por equipas, com destaque ainda para o título de Vice-Campeã Zonal Infantil A de Leonor Silva, com 37,1 pontos. A destacar ainda Tiago Fernandes pelo 6º lugar com 29 pontos e Maria Braz pelo 10º lugar com 31,6 pontos. Assim, a registar os pódios conquistados pelos atletas do GCVR: Leonor Silva (Inf A) 1ª nos 100 Livres, 2ª nos 200 Costas; Maria Braz (Inf A) 1ª nos 200 Bruços; Beatriz Igrejas (Inf A) 2ª nos 200 Mariposa; Tiago Fernandes (Inf A) 1º nos 200 Bruços, 3º nos 100 Livres; Miguel Carvalho (Inf B) 3º nos 100 Bruços. De registar igualmente as restantes classificações obtidas: Leonor Silva 5ª nos 400 Livres e 9ª nos 200 Estilos; Maria Braz 6ª nos 200 Estilos, 7ª nos 100 Livres e 13ª nos 400 Livres; Beatriz Igrejas 22ª nos 100 Livres e 54ª nos 400 Livres; Maria Mesquita (Inf B) 15ª nos 100 Costas e 200 Livres, 31ª nos 400 Livres e 37ª nos 200 Estilos; Maria Poeta (Inf B) 13ª nos 200 Costas, 21ª nos 100 Livres, 47ª nos 200 Estilos e 400 Livres; Tiago Fernandes 6º nos 200 Estilos e 11º nos 400 Livres; Miguel Encarnação (Inf A) 4º nos 100 Costas, 20º nos 200 Livres, 22º nos 400 Livres e 49º nos 200 Estilos; Miguel Carvalho 5º nos 200 Livres, 10º nos 400 Livres e 13º nos 200 Estilos. O GCVR contou ainda com um excelente 4º lugar na estafeta mista de 4×100 Estilos, na categoria de Infantis A (constituída por Maria Braz, Leonor Silva, Miguel Encarnação e Tiago Fernandes).

Este é assim o ponto mais alto na presente época para os atletas Infantis do GCVR, que viram assim premiado todo o seu esforço e dedicação que os coloca entre os melhores a nível nacional e com excelentes perspetivas para o Campeonato Nacional a realizar no final da época.