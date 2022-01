Natação: atletas do GCVR medalhados ao serviço da Seleção Regional

O Ginásio Clube Vila Real contou com 11 atletas ao serviço da Seleção Regional da ARNN, que competiu na XXIX Taça Vale do Tejo realizada no dia 22 de janeiro em Abrantes. Da parte do GCVR competiram: Beatriz Igrejas, Maria Braz, Tiago Fernandes, Miguel Encarnação e Miguel Carvalho (Infantis), Maria Pereira, Maria Mina, Rodrigo Silva, Herman Kovalchuk, Eduardo Yakubenko e Gonçalo Ferreira (Juvenis). Os jovens atletas do GCVR estiveram em excelente plano ao registar os três pódios alcançados pela Seleção Regional aos quais se somaram ainda vários recordes pessoais, que muito contribuíram para a conquista do 8º lugar e melhor resultado de sempre na classificação geral com um total de 216 pontos.

Maria Braz e Tiago Fernandes foram o grande destaque ao registar três terceiros segundos lugares, sendo que a jovem vila-realense foi segunda classificada nos 100 Bruços enquanto o nadador do GCVR foi segundo nas provas de 50 e 100 metros Livres. Além dos pódios, a registar: Maria Braz 4ª nos 200 Estilos; Beatriz Igrejas 11ª nos 400 Livres e nos 100 Mariposa; Herman Kovalchuk 5º nos 50 Livres e 6º nos 100 Livres; Maria Pereira 6ª nos 100 Costas; Eduardo Yakubenko 11º nos 100 Mariposa; Maria Mina 12ª nos 100 Bruços e nos 200 Estilos; Miguel Encarnação 9º nos 400 Livres e 10º nos 200 Estilos; Maria Pereira 5ª nos 50 e 100 Livres, e 7ª nos 100 Mariposa; Gonçalo Ferreira 10º nos 400 Livres e 11º nos 200 Estilos; Rodrigo Silva 8º nos 100 Costas; Miguel Carvalho 9º nos 100 Bruços.

Após um início de época que tem corrido da melhor forma para os atletas do GCVR das categorias de Infantis e Juvenis, os jovens vila-realenses aproveitaram a oportunidade de competir ao serviço da Seleção Regional dando uma excelente resposta e alcançando um excelente resultado coletivo.