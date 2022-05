Natação: Carolina Eira sagra-se bi-campeã Nacional de Desporto Escolar

A atleta Maria Carolina Eira, do Ginásio Clube Vila Real, participou nos Campeonatos Nacionais de Juvenis de Desporto Escolar 2022 em representação da DSRN. Na competição realizada entre 20 e 22 de maio em Viana do Castelo, a nadadora vila-realense esteve em excelente plano conquistando três medalhas.

Carolina Eira sagrou-se assim Campeã Nacional Juvenil de Desporto Escolar na prova de 200 metros Costas, onde registou o novo recorde pessoal com a marca de 2.17.77. A nadadora somou um segundo título de Campeã Nacional quando integrou a estafeta de 4×50 metros Livres femininos da DSRN, onde a equipa venceu a prova com o tempo de 1.53.95. Por fim, Carolina Eira sagrou-se Vice-Campeã Nacional na prova de 100 metros Costas onde, depois de ser a 1ª nas eliminatórias, foi 2ª na final da prova com a marca de 1.05.67.

Numa época repleta de títulos e resultados de destaque, Carolina Eira teve agora oportunidade de brilhar ao nível do Desporto Escolar, demonstrando uma vez mais os frutos do excelente trabalho que tem vindo a realizar.