Natação: equipa feminina do GCVR assegura manutenção na 2ª Divisão de Clubes

O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) esteve representado pela equipa feminina no Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão, competição realizada em Estarreja entre 4 e 5 de dezembro e que contou com a presença de 401 atletas em representação de 32 clubes, sendo que a comitiva do GCVR foi constituída por 8 nadadoras: Ana Margarida Guedes, Carolina Eira, Francisca Pinheiro, Leonor Silva, Maria Braz, Maria Pereira, Leonor Correia e Leonor Machado.

O GCVR fez-se representar por uma equipa muito jovem que teve uma prestação de grande nível, com principal destaque para a manutenção na 2ª Divisão de Clubes ao conquistar o 16º lugar com 240 pontos. Para este resultado coletivo muito contribuíram os seis pódios (2 de primeiro lugar, 1 de segundo e 3 de terceiro), oito classificações no top-10 e seis recordes pessoais. Ao nível dos pódios, a destacar Ana Margarida Guedes que venceu as provas de 50 e 100 metros Mariposa, sendo ainda 3ª nos 200 Mariposa, enquanto Carolina Eira foi 2ª classificada nos 100 Costas, sendo ainda 3ª nos 50 e nos 200 Costas. A nível individual, a registar: Francisca Pinheiro 8ª nos 50 Bruços com novo recorde pessoal, 17ª nos 100 Bruços e 21ª nos 200 Bruços; Maria Pereira 12ª nos 50 Livres, 18ª nos 100 Livres e 21ª nos 200 Livres, somando recordes pessoais em todas as provas; Maria Braz 22ª nos 200 e 400 metros Estilos, registando dois recordes pessoais e mínimo para o Nacional de Infantis nos 200 Estilos; Leonor Silva 22ª nos 400 e 800 metros Livres. Nas provas de estafetas, o GCVR registou um 7º lugar nos 4×100 Estilos, um 14º lugar nos 4×100 Livres e um 18º lugar nos 4×200 Livres.

Continuando a marcar presença nesta importante competição de clubes, foi com grande orgulho que o GCVR participou na 2ª Divisão de Clubes com a equipa feminina garantindo a participação na mesma Divisão na próxima época, com todo o mérito para os atletas e técnicos que trabalham diariamente no clube. O GCVR vai continuar a competir ao mais alto nível até ao final de 2021, marcando ainda presença no Torneio Zonal de Juvenis em Ponte da Barca e no Open de Natação do Jamor, a realizar em Oeiras.