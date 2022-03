Natação: GCVR com 40 atletas em bom nível no regional de absolutos

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no Campeonato Regional de Infantis e Absolutos + Torregri II de Cadetes, competição realizada nos dias 5 e 6 de março na Piscina Municipal do Peso da Régua. O GCVR fez-se representar por 41 atletas que estiveram em excelente plano com um total de 136 pódios (56 de primeiro lugar, 44 de segundo e 36 de terceiro) aos quais se somaram ainda 185 recordes pessoais, que são o reflexo do contínuo trabalho e dedicação de todos os atletas do GCVR.

Ao nível dos pódios, a destacar: em Absolutos, Carolina Eira com um total de 17 pódios (15 de primeiro lugar e 2 de terceiro), Maria Pereira com 19 pódios (13 de primeiro lugar, 4 de segundo e 2 de terceiro), Herman Kovalchuk com 14 pódios (6 de primeiro lugar, 5 de segundo e 3 de terceiro) e Gonçalo Ferreira com 11 pódios (4 de primeiro lugar, 5 de segundo e 2 de terceiro); em Infantis, Leonor Silva com 11 pódios (8 de primeiro, 2 de segundo e 1 de terceiro), Tiago Fernandes com 8 pódios de primeiro classificado, Maria Braz com 10 pódios (6 de primeiro lugar, 3 de segundo e 1 de terceiro) e Miguel Carvalho com 5 pódios (1 de primeiro lugar, 2 de segundo e 2 de terceiro); em Cadetes, Francisco Igrejas com 7 pódios de primeiro lugar, Lucas Ribeiro com 6 pódios de primeiro lugar, Inês Fernandes com 7 pódios (5 de primeiro lugar e 2 de segundo) e Tomás Fernandes com 6 pódios (3 de primeiro lugar e 3 de segundo).

Esta foi assim uma competição muito bem-sucedida por parte dos atletas do GCVR, desde os Cadetes aos Seniores, a premiar o excelente trabalho que têm vindo a realizar e que permite ao clube contar com vários atletas que vão apontar desde já às participações no Torneio Zonal de Infantis, em Condeixa, e ao Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos de Piscina Longa, em Coimbra.