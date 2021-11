Natação: GCVR com boa participação no campeonato regional de absolutos

O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) marcou presença no Campeonato Regional de Absolutos, Prova de Preparação de Infantis e Torregri I de Cadetes, competição realizada nos dias 6 e 7 de novembro na Piscina Municipal de Bragança. O GCVR fez-se representar por 38 atletas que estiveram em bom plano colocando o clube no topo ao nível dos pódios com um total de 120 (46 de primeiro lugar, 42 de segundo e 32 de terceiro) aos quais se somaram ainda 116 recordes pessoais, que são o reflexo do contínuo trabalho e dedicação de todos os atletas do GCVR.

Ao nível dos pódios, a destacar: em Infantis femininos, Leonor Silva foi quem somou mais pódios com um total de cinco (3 de primeiro e 2 de segundo) seguida de Maria Braz com quatro pódios (3 de primeiro e 1 de segundo); em Absolutos femininos, Carolina Eira foi segunda no medalheiro com cinco primeiros lugares; em Infantis masculinos, Tiago Fernandes foi segundo no medalheiro com quatro primeiros lugares e Miguel Encarnação foi terceiro com cinco pódios (1 de primeiro, 3 de segundo e 1 de terceiro); em Absolutos masculinos, Herman Kovalchuk foi quarto com cinco pódios (1 de primeiro, 3 de segundo e 1 de terceiro). Na categoria de Cadetes, masculinos, Lucas Ribeiro liderou em Cadetes A com cinco primeiros lugares, Francisco Igrejas em Cadetes B com quatro pódios (3 de primeiro e 1 de segundo) e Tomás Fernandes em Cadetes C com quatro primeiros lugares. Em Cadetes femininos, Inês Fernandes e Rafaela Ferreira lideraram nos pódios da categoria Cadetes A enquanto em Cadetes B o pódio pertenceu na totalidade ao GCVR com Inês Carvalho seguida de Carolina Pinto e Susana Carvalhinha.

Esta foi assim uma competição muito bem sucedida por parte dos atletas do GCVR, desde os Cadetes aos Seniores, a premiar o excelente trabalho que têm vindo a realizar e apontando desde já às participações no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores de Piscina Curta, no Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão onde o GCVR irá estar representado pela equipa feminina, contando ainda a participação no Festival Nordeste a Nadar por parte da equipa de Cadetes e de atletas da Escola de Formação do clube, e no Torneio Zonal Norte de Juvenis.

Luís Pinto