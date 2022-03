Natação: GCVR com boa prestação no regional da ANNP

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença nos Campeonatos Regionais de Juvenis, Juniores e Seniores da ANNP, competição realizada na Póvoa de Varzim entre 11 e 13 de março. Com o propósito de preparar os Campeonatos Nacionais que se avizinham, os atletas do GCVR tiveram oportunidade de competir em piscina de 50 metros e num contexto competitivo elevado, tendo realizado uma boa prestação. Da parte do GCVR participaram 12 atletas: Carolina Eira, nas provas de 50 Livres, 100 Costas e 200 Livres; Maria Pereira nas provas de 50 Bruços, 200 Estilos e 100 Costas; Francisca Pinheiro nos 50 e 100 Bruços; Bernardo Luz nos 50 e 800 Livres; Hugo Pinheiro nos 50 Livres e 100 Costas; Gonçalo Igrejas nos 50 Livres; Gonçalo Ferreira nos 200, 400 e 800 Livres; Rodrigo Silva nos 50 Livres e 100 Costas; Rafael Fialho nos 50 Livres e 100 Costas; António Teixeira nos 50 Livres; Eduardo Oliveira nos 50 Livres e 100 Costas; Tomás Regadas nos 50 Bruços. Os nadadores do GCVR participaram ainda nas estafetas de 4×100 Estilos Misto, 4×100 Livres Masculino e 4×50 Estilos Masculino.

O GCVR aponta agora às competições de âmbito nacional, começando desde já pelo Torneio Zonal de Infantis que se irá realizar em Condeixa entre os dias 25 e 27 de março, no qual o clube estará representado por oito atletas.

Luís Pinto