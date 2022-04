Natação: GCVR com sete atletas ao serviço da seleção regional da ARNN

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por sete atletas ao serviço da Seleção Regional da Associação Regional de Natação do Nordeste que competiu no II Torneio de Natação da Guarda – Cidade dos 5 F’s., competição onde estiveram presentes 78 atletas em representação de seis seleções regionais. Carolina Eira, Francisca Pinheiro, Maria Pereira, Maria Braz, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro e Gonçalo Ferreira estiveram em bom plano contribuindo em três medalhas e com resultados de destaque.

Carolina Eira conquistou duas medalhas, ao vencer os 100 Costas com o tempo de 1.04.98 e ao ser segunda nos 50 Livres com 27.97. Carolina Eira participou ainda na estafeta de 4×100 Estilos da ARNN que conquistou o 3º lugar, acompanhada de Maria Pereira.

A nível individual, a registar: Carolina Eira 4ª nos 100 Livres, 7ª nos 200 Estilos; Maria Pereira 6ª nos 100 Livres, 9ª nos 200 Estilos, 14ª nos 100 Mariposa; Maria Braz 11ª nos 400 Livres, 15ª nos 200 Estilos e 100 Costas; Francisca Pinheiro 8ª nos 100 Bruços, 14ª nos 50 Livres; Gonçalo Ferreira 11º nos 400 Livres, 14º nos 100 Mariposa, 15º nos 200 Estilos; Herman Kovalchuk 11º nos 100 Costas, 13º nos 50 Livres, 16º nos 100 Livres e 200 Estilos; Hugo Pinheiro 13º nos 100 Livres, 14º nos 50 Livres.

Os atletas do GCVR tiveram assim mais uma boa prestação, desta feita ao serviço da Seleção Regional da ARNN, que permitiu competir lado a lado com as restantes seleções regionais e servir como um excelente teste ao trabalho realizado até à data.