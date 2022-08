Natação: GCVR com uma medalha e oito finais nos nacionais de juvenis e absolutos

O Ginásio Clube Vila Real encerrou a época 2021/2022 a nível nacional com a sua participação nos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos de Portugal OPEN. Nesta competição realizada entre os dias 27 e 30 de julho no Complexo Olímpico do Jamor, que contou com a presença de 683 atletas em representação de 115 clubes, o GCVR esteve representado por seis atletas: Carolina Eira, Francisca Pinheiro, Maria Pereira, Gonçalo Ferreira, Eduardo Yakubenko e Herman Kovalchuk. O GCVR esteve em bom plano ao conquistar uma medalha e a presença em oito finais.

O grande destaque vai para Carolina Eira que conquistou um 3º lugar Absoluto na final A dos 200 Costas. A nadadora do GCVR destacou-se ainda ao conquistar um 4º lugar Absoluto na final A dos 100 Costas, ficando assim à porta do pódio, enquanto na prova dos 50 Costas foi 7ª classificada na final A e foi ainda 3ª na Final B dos 100 Livres. Francisca Pinheiro foi mais um ponto alto do GCVR ao conquistar a presença na final B dos 50 Bruços onde foi 6ª classificada. Maria Pereira também esteve em destaque ao conquistar a presença em três finais do escalão Juvenil: foi 6ª na final dos 50 Livres, foi 8ª na final dos 100 Livres e foi 10ª na final dos 50 Mariposa. A atleta vila-realense foi ainda 21ª Juvenil na prova de 200 Livres. No escalão de Juvenis, o GCVR contou ainda com participações de bom nível: Herman Kovalchuk foi 17º da sua categoria nos 50 Livres; Gonçalo Ferreira foi 33º Juvenil nos 1500 Livres e 37º nos 800 Livres.

O GCVR termina assim da melhor forma a época 2021/2022, com os jovens nadadores do clube a darem uma excelente resposta numa das mais importantes competições nacionais da Natação e a levarem mais uma vez consigo o nome da cidade e da região.