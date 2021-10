Natação: GCVR conquista 111 pódios na primeira competição da época

O Ginásio Clube Vila Real realizou a primeira competição da época 2021/2022 com a presença no Torneio de Abertura da ARNN, competição realizada no dia 23 de outubro na Piscina Municipal de Vila Real, onde competiram 76 atletas em representação de 3 clubes. Da parte do GCVR competiram 39 atletas: Benedita Fernandes, Carolina Pinto, Inês Carvalho, Inês Fernandes, Mariana Carvalho, Rafaela Ferreira, Susana Carvalhinha, Francisco Igrejas, Lucas Pinto, Sami Lodhia, Tomás Fernandes, Tomás Letra (Cadetes); Beatriz Igrejas, Leonor Silva, Maria Braz, Maria Poeta, Maria Mesquita, Duarte Pinto, Miguel Encarnação, Miguel Carvalho, Tiago Fernandes (Infantis); Maria Pereira, Eduardo Oliveira, Gonçalo Igrejas, Gonçalo Ferreira, Rodrigo Silva, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro, Rafael Fialho, Eduardo Yakubenko, Tomás Regadas (Juvenis); Ana Margarida Guedes, Ana Sofia Leite, Carolina Eira, Maria Leonor Machado, Maria Leonor Correia, Francisca Pinheiro, António Teixeira, Bernardo Luz (Absolutos).

Os atletas do GCVR estiveram em bom plano e demonstraram desde já uma boa evolução com ainda poucas semanas de treino, contabilizando um total de 111 pódios (58 de primeiro, 34 de segundo e 19 de terceiro) entre os vários escalões em competição, somando ainda 85 novos recordes pessoais. A destacar ainda a estreia de oito atletas, que tiveram uma excelente participação e deram assim os primeiros passos na competição, demonstrando o constante trabalho realizado pelo clube na formação de atletas.

Este foi um bom começo para a equipa de competição do GCVR que vai desde já começar a preparar a participação nas provas que se avizinham nos meses de novembro e dezembro, para que possam continuar a evoluir e a melhorar as suas marcas pessoais, estando desde já a próxima competição marcada para os dias 6 e 7 de novembro.