Natação: GCVR conquista 54 pódios no regresso da competição a Vila Real

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença na Prova de Preparação da Associação Regional de Natação do Nordeste, realizada no dia 24 de abril na Piscina Municipal de Vila Real e que marcou o regresso das competições de Natação à nossa cidade. O GCVR participou com 22 atletas: Ana Soares, Beatriz Igrejas, Leonor Silva, Maria Braz, Maria Mina, Maria Pereira, Eduardo Oliveira, Gonçalo Ferreira, Gonçalo Igrejas, Miguel Encarnação, Rafael Fialho, Tiago Fernandes, Tomás Regadas (Infantis); Leonor Correia, António Teixeira, Eduardo Yakubenko, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro, José Pedro Nunes (Juvenis); Ana Sofia Leite, Maria Leonor Machado, Bernardo Luz (Absolutos). Atendendo a que, para os atletas presentes, este foi o regresso à competição após uma longa pausa devido à pandemia de Covid-19, os resultados do GCVR foram animadores tendo-se contabilizado um total de 54 pódios e 47 recordes pessoais. De entre os resultados obtidos, a destacar que o GCVR dominou as categorias de Infantis e Juvenis com 30 e 17 pódios, respetivamente, demonstrando o excelente trabalho realizado pelos jovens vila-realenses apesar de todos os condicionalismos do presente.

A nível individual, a destacar José Pedro Nunes (Juvenil) e Maria Pereira (Infantil) que somaram por vitórias as quatro provas em que participaram, e ainda Gonçalo Ferreira, Leonor Correia, Tiago Fernandes e Tomás Regadas que registaram todos três pódios (dois primeiros lugares e um segundo).

Com todos os cuidados de saúde e segurança, os jovens nadadores do GCVR tiveram assim oportunidade de voltar a competir e a demonstrar que, apesar de todas as dificuldades e contrariedades, continuam a dedicar-se com grande afinco à modalidade e a evoluir com o objetivo de alcançar marcas e resultados de destaque.