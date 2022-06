Natação: GCVR conquista bons resultados em São João da Madeira

O Ginásio Clube Vila Real participou no XIV Torneio AEJ, competição realizada na Piscina olímpica de São João da Madeira no dia 18 de junho, que contou com a presença de 145 atletas em representação de 10 clubes. Da parte do GCVR competiram 15 atletas: Beatriz Igrejas, Maria Braz, Maria Correia, Maria Mesquita, Maria Mina, Leonor Silva, Miguel Carvalho, Miguel Encarnação, Tiago Fernandes, Gonçalo Ferreira, Herman Kovalchuk, Eduardo Oliveira, Eduardo Yakubenko, Rafael Fialho e Rodrigo Silva. Os atletas do GCVR estiveram em excelente plano ao conquistar cinco pódios e um total de 15 classificações no top-10 que colocaram o GCVR no 5º posto da classificação geral com 94 pontos.

Ao nível dos pódios, a registar a vitória na estafeta masculina de 4×100 Livres (constituída por Herman Kovalchuk, Eduardo Yakubenko, Rodrigo Silva e Gonçalo Ferreira) com o tempo de 4.01.97. Gonçalo Ferreira, por seu lado, foi 2º na prova de 400 Livres com o tempo de 4.41.25. O GCVR contou ainda com três 3ºs lugares: Leonor Silva nos 100 Mariposa, com 1.18.71; Eduardo Yakubenko nos 100 Mariposa, com 1.05.52; na estafeta masculina de 4×100 Estilos (constituída por Herman Kovalchuk, Tiago Fernandes, Eduardo Yakubenko e Gonçalo Ferreira) com a marca de 4.46.34. Além dos pódios, houve ainda a registar: Herman Kovalchuk 4º nos 100 Livres; Rodrigo Silva 4º nos 100 Costas; Maria Braz 7ª nos 100 Bruços e 8ª nos 400 Livres; Rafael Fialho 8º nos 100 Livres; Miguel Encarnação 8º nos 100 Costas e 10º nos 200 Livres; Miguel Pereira 9º nos 400 Livres; Maria Correia 9ª nos 100 Livres; Maria Mina 9ª nos 100 Bruços.

Numa competição que permitiu aos atletas do GCVR competir em piscina de 50 metros, foi uma participação muito positiva com resultados de bom nível destes jovens que têm vindo a apresentar uma excelente evolução ao longo da época.