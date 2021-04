Natação: GCVR conquista cinco medalhas no meeting de Felgueiras

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por duas atletas – Ana Margarida Guedes e Carolina Eira – no Meeting de Felgueiras, competição realizada nos dias 10 e 11 abril e que contou com a participação de 321 atletas em representação de 30 clubes. Da parte do GCVR, com ambas as nadadoras a competir no escalão de Juniores e Seniores, a destacar a obtenção de cinco medalhas e quatro recordes pessoais.

Ana Margarida Guedes foi um dos destaques da competição ao vencer três provas. No primeiro dia de provas, começou por vencer os 100 metros Mariposa com a marca de 59.13, seguindo-se os 50 metros Bruços com o recorde pessoal de 33.24. No segundo dia de competição, a nadadora do GCVR venceu a prova de 50 metros Mariposa 26.68 ficando a três décimas de segundo do recorde nacional absoluto que já lhe pertence. Carolina Eira também esteve em grande plano ao conquistar duas medalhas e registando recordes pessoais em todas as provas. A nadadora do GCVR foi 3ª classificada nos 50 metros Costas com o tempo de 31.06 e novamente 3ª classificada nos 100 metros Costas com a marca de 1.05.33. Carolina Eira foi ainda 8ª classificada nos 50 metros Livres com o tempo de 28.43.

No contexto que atualmente se vive em Portugal e no mundo, e que muito tem limitado a prática desportiva, o GCVR e os seus atletas têm desenvolvido todos os esforços para que consigam continuar a trabalhar e a desenvolver as suas capacidades. Para tal, mesmo com grandes restrições que o momento exige, o GCVR tem contado sempre com todo o apoio da Câmara Municipal de Vila Real, a quem gostaria de deixar um agradecimento.

Luís Pinto