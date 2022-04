Natação: GCVR conquista dez pódios no XIX Torneio Cidade de Espinho

O Ginásio Clube Vila Real participou no XIX Torneio Cidade de Espinho, competição realizada no dia 10 de abril na Piscina Municipal de Espinho na qual estiveram presentes 151 atletas em representação de 15 clubes. O GCVR esteve representado por cinco atletas – Carolina Pinto, Inês Carvalho, Inês Fernandes, Rafaela Ferreira e Lucas Ribeiro – acompanhados pelo técnico Daniel Conceição, que tiveram uma excelente prestação ao somar 10 pódios que colocaram o GCVR no sexto lugar do medalheiro e no 8º lugar da classificação geral com 227 pontos, registando ainda nove recordes pessoais. A nível individual, a registar: Lucas Ribeiro (Cadetes A) venceu os 100 e 200 Livres, e foi segundo nos 100 Mariposa e 100 Estilos; Inês Carvalho (Cadetes B) foi segunda nos 200 Livres e 100 Estilos, sendo ainda 3ª classificada nos 100 Bruços e 100 Mariposa; Carolina Pinto (Cadetes B) foi segunda nos 100 Costas, 5ª nos 50 Livres e 6ª nos 100 Livres; Inês Fernandes (Cadetes A) foi 5ª nos 200 Livres e 100 Bruços, 8ª nos 100 Estilos e 10ª nos 100 Mariposa; Rafaela Ferreira (Cadetes A) foi 6ª nos 50 Livres e 9ª nos 100 Livres. A nível coletivo, a equipa feminina do GCVR registou um 3º lugar na prova de 4×50 metros Livres e um 4º lugar nos 4×50 metros Estilos.

Depois de uma pausa devido à pandemia, o GCVR pôde voltar a participar nesta competição que permite aos jovens nadadores do clube contactar com uma realidade competitiva diferente e assim dar mais um passo importante na sua evolução.