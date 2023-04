Natação: GCVR conquista quatro recordes nacionais e doze medalhas em Felgueiras

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por onze atletas – Ana Margarida Guedes, Carolina Eira, Francisca Pinheiro, Leonor Silva, Maria Braz, Miguel Encarnação, Gonçalo Ferreira, Tiago Fernandes, Herman Kovalchuk, Rodrigo Silva e Eduardo Yakubenko – no III Meeting Internacional de Felgueiras – Capital do Calçado, competição realizada nos dias 22 e 23 de abril e que contou com a participação de 419 atletas em representação de 34 clubes. O GCVR esteve em excelente plano nesta competição com os seus atletas a conquistar quatro recordes nacionais, seis recordes regionais, um total de 12 medalhas (4 de primeiro lugar, 5 de segundo e 3 de terceiro) e 19 presenças em finais que levaram ao 10º lugar por equipas com 122 pontos. Ana Margarida Guedes e Leonor Silva estiveram em principal destaque nesta competição ao vencerem as suas provas e ao registarem ambas dois novos recordes nacionais das suas categorias na prova de 50 metros Mariposa. Ana Guedes bateu o seu próprio recorde nacional Sénior e Absoluto nas eliminatórias com a marca de 26.15 e depois voltou a repetir o feito na final da prova registando o tempo de 26.12. Na mesma prova mas na categoria de Juvenis, Leonor Silva bateu o Recorde Nacional Juvenil B nas eliminatórias com o tempo de 29.37 e depois bateu novamente o seu recorde na final de Juvenis com o tempo de 29.15. Ana Margarida Guedes venceu ainda a final dos 50 Livres e foi 2ª na final dos 100 Mariposa, registando dois recordes regionais Sénior e Absoluto com as marcas de 25.53 e 58.65, respetivamente. A destacar ainda o facto de Ana Guedes ter efetuado três registos abaixo da marca de acesso para o Campeonato da Europa de Piscina Curta, deixando por isso ótimas perspetivas para que esse grande objetivo possa ser atingido.

Mas as vitórias, finais e recordes não ficaram por aqui: Leonor Silva foi ainda 2ª na final Juvenil dos 50 Livres e 3ª nas finais Juvenis dos 100 Livres e 100 Mariposa; Carolina Eira venceu a final dos 50 Costas, foi 2ª na final dos 200 Costas registando um novo recorde regional Sénior e Absoluto com o tempo de 2.16.75, foi 3ª na final dos 50 Mariposa e ainda 4ª na final dos 100 Livres; Maria Braz foi 2ª nas finais Juvenis dos 50 e 100 Bruços registando dois novos recordes regionais Juvenil B com as marcas de 35.42 e 1.17.50, sendo ainda 5ª na final Juvenil dos 200 Bruços e 6ª na final Juvenil dos 100 Livres; Tiago Fernandes foi 5º na final Juvenil dos 100 Mariposa, 6º na final Juvenil dos 50 Mariposa com um novo recorde regional Juvenil B com o tempo de 27.27, sendo ainda 10º nos 50 Livres e 12º nos 100 Livres; Gonçalo Ferreira foi 7º na final Juvenil dos 200 Livres, sendo ainda 10º nos 400 Livres e 13º nos 100 Livres; Herman Kovalchuk foi 9º nos 50 Livres, 13º nos 50 Costas, 20º nos 100 Livres e 23º nos 50 Mariposa; Eduardo Yakubenko foi 14º nos 50 Mariposa, 17º nos 50 Livres e 21º nos 100 Livres; Rodrigo Silva foi 13º nos 100 Costas e 37º nos 100 Livres; Miguel Encarnação foi 29º nos 100 Livres e 34º nos 50 Livres.

Esta foi assim uma das melhores prestações de sempre do GCVR num torneio com elevado nível competitivo e no qual os atletas do clube mostraram estar à altura do desafio, apresentando resultados de enorme destaque a nível nacional trazendo ainda mais destaques a uma época que tem sido marcada por enormes feitos por parte dos jovens nadadores do GCVR.