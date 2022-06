Natação: GCVR conquista seis pódios no V Torneio Master do FC Porto

O Ginásio Clube Vila Real participou no V Torneio Internacional Master do FC Porto, competição realizado no dia 10 de junho na Piscina da Campanhã onde competiram 371 atletas em representação de 41 clubes. O GCVR esteve representado por sete atletas: Joana Carneiro, Gisela Pires, Sara Raimundo, Cristina Cavaleiro, Ana Batista, Filipe Alves e Daniel Conceição. Os resultados foram excelentes ao registar seis pódios que levaram ao 25º lugar por equipas com um total de 58 pontos.

Ao nível dos pódios, a destacar: Joana Carneiro, na categoria Master C, conquistou dois segundos lugares nos 50 Livres e 50 Bruços; Gisela Pires (Master F) foi 3ª classificada nos 50 Bruços; Filipe Alves (Master D) foi 3º nos 50 Livres; a estafeta de 4×50 Livres feminino (constituída por Cristina Cavaleiro, Gisela Pires, Ana Batista e Joana Carneiro) foi 2ª classificada no Escalão 3; a estafeta de 4×50 Livres Misto (constituída por Joana Carneiro, Filipe Alves, Sara Raimundo e Daniel Conceição) foi 3ª classificada no Escalão 2.De referir ainda as outras prestações individuais: Sara Raimundo (Master B) 5ª nos 50 Livres e 8ª nos 50 Costas; Cristina Cavaleiro (Master D) foi 6ª nos 50 Livres e 7ª nos 50 Costas; Ana Batista (Master B) foi 7ª nos 50 Livres e 9ª nos 50 Costas; Gisela Pires (Master F) foi 5ª nos 50 Livres; Filipe Alves (Master D) foi 9º nos 50 Bruços; Daniel Conceição (Master A) foi 10º nos 50 Livres.

Naquela que foi a primeira participação Master na presente época, e com a maioria dos atletas a fazerem a sua estreia em competições Master, os resultados foram muito animadores e abrem a porta à participação em futuras competições neste escalão.