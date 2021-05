Natação: GCVR conquista seis títulos no Zonal de Juvenis, Juniores e Absolutos

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por quatro atletas no Torneio Zonal de Juvenis, Juniores e Absolutos de Piscina Longa (50m), competição realizada no Complexo Olímpico de Coimbra onde participaram 363 atletas em representação de 47 clubes. Ana Margarida Guedes, Ana Sofia Leite, Carolina Eira e Francisco Afonso estiveram em grande plano ao conquistar seis medalhas (uma de primeiro lugar e cinco de segundo lugar) e nove recordes pessoais de piscina longa.

Ana Margarida Guedes sagrou-se Campeã Zonal Absoluta na prova de 50 metros Mariposa com a marca de 27.10, ficando muito próxima do recorde nacional absoluto de 27.00 que já lhe pertence. A nadadora do GCVR foi mesmo um dos destaques da competição, onde viria a conquistar mais três títulos de Vice-Campeã Zonal Absoluta: nos 100 Mariposa, com o tempo de 1.00.89, nos 50 Costas com o tempo de 30.34 e nos 50 Livres com a marca de 26.44. Ana Guedes viria ainda a registar um 6º lugar nos 200 Costas com a marca de 2.25.36. Na categoria de Juniores, Carolina Eira esteve em grande nível ao sagrar-se Vice-Campeã Zonal por duas vezes: na prova de 100 Costas, com o tempo de 1.06.91, e nos 200 Costas com a marca de 2.25.14. A jovem nadadora vila-realense teve ainda um excelente registo ao ficar à porta do pódio (4º lugar) nos 50 Costas Absolutos com o tempo de 31.44, somando ainda um 6º lugar nos 100 Livres com 1.01.65 e um 12º lugar nos 50 Livres Absolutos com 28.47. Igualmente em Juniores, Francisco Afonso esteve em bom plano ao ser 5º classificado nos 100 Bruços com o novo recorde pessoal de 1.09.88, conquistando ainda por duas vezes o 7º lugar nas provas de 50 e 200 Bruços, com os tempos de 31.42 e 2.37.09. Ana Sofia Leite, naquele que foi o seu regresso às competições nacionais, conquistou um excelente 5º lugar na prova de 50 Costas com o tempo de 31.66.

Os nadadores do GCVR tiveram assim uma participação ao mais alto nível, com destaque para mais um título de Campeão Zonal e outros cinco de Vice-Campeão para o clube, que premeia o enorme trabalho e dedicação dos atletas contra todas as dificuldades e restrições do presente. O GCVR irá continuar a trabalhar de forma que os seus atletas possam marcar presença em competições de relevo, seguindo-se já o XXXVI Meeting Internacional do Porto que se irá realizar no próximo fim-de-semana de 5 e 6 de junho.

