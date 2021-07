Natação: GCVR conquista um pódio no XXII Campeonato Nacional Masters de Verão

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por três atletas – Alessia Teixeira, João Matos e Raul Morais – no XXII Campeonato Nacional Masters de Verão, competição realizada entre 9 e 11 de julho em Vila Nova de Famalicão e onde estiveram presentes 421 atletas em representação de 52 clubes. Os atletas do GCVR participaram em cinco provas individuais onde registaram um pódio e quatro classificações no top-10.

João Matos, no escalão Master C, foi o responsável pelo pódio da parte do GCVR ao conquistar o terceiro lugar na prova de 50 metros Livres com o tempo de 27.87. Alessia Teixeira, no escalão Master A, também esteve em bom plano ao conquistar o 4º lugar nos 100 metros Bruços com o tempo de 1.37.11 e o 5º posto nos 50 metros Mariposa com a marca de 38.37. Alessia nadou ainda os 50 metros Livres onde foi 13ª com 34.91. A competir no escalão Master F, Raul Morais foi 8º nos 50 metros Livres com o tempo de 32.58.

O Ginásio Clube Vila Real marcou assim presença em mais uma competição na disciplina Master e com bons resultados finalizando assim da melhor forma a época 2020/2021, apesar de todas as restrições e percalços.

Luís Pinto