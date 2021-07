Natação: GCVR em destaque nos Campeonatos Regionais de Verão

O Ginásio Clube Vila Real concluiu a época 2020/2021 a nível regional ao participar nos Campeonatos Regionais de Verão e Torregri III com 35 atletas que estiveram em excelente plano ao conquistar um total de 136 pódios (66 de primeiro lugar, 40 de segundo e 30 de terceiro), registando ainda 107 recordes pessoais que são demonstrativos da grande evolução dos nadadores. Por fim, foram alcançados 4 recordes regionais, um mínimo para o nacional de juvenis e cinco mínimos para o nacional de infantis. Ao nível das medalhas, de destacar que os dois nadadores mais medalhados da competição foram Francisco Afonso e Ana Margarida Guedes do GCVR, com Ana Sofia Leite a ser a quarta mais medalhada e José Pedro Nunes o 6º. A destacar ainda que, na categoria de Cadetes femininos, Inês Fernandes foi a mais medalhada somando por vitórias todas as provas em que participou, assim como Maria Pereira em Infantis femininos, que foi a mais medalhada da sua categoria, seguida de Maria Braz. Tiago Fernandes foi o mais medalhado em Infantis masculinos, seguido de Gonçalo Ferreira e Eduardo Oliveira.

Os atletas do GCVR registaram quatro recordes regionais, com principal destaque para Francisco Afonso que somou três Recordes Regionais Júnior 18 anos: nos 50 metros Bruços, com o tempo de 30.36; nos 100 Bruços, registou o tempo de 1.06.23; nos 200 Bruços, com o tempo de 2.28.86. José Pedro Nunes, em Infantis B, bateu o Recorde Regional dos 50 Livres na passagem da prova de 100 Livres com o tempo de 30.77.

O mínimo para os Nacionais de Juvenis ficou a cargo de Herman Kovalchuk na prova de 100 metros Costas. Para o Nacional de Infantis, os mínimos ficaram a cargo de: Leonor Silva (Infantis B) na prova de 100 Bruços, Maria Braz (Infantis B) fez mínimo nas provas de 100 e 200 Costas, Rafael Fialho (Infantis A) nos 400 Livres e Tiago Fernandes (Infantis B) nos 200 Bruços.

Os atletas do GCVR vão continuar a trabalhar para marcar presença em competições de nível nacional começando pelo XXII Campeonato Nacional Masters de Verão em Vila Nova de Famalicão, seguindo-se os Campeonatos Nacionais de Infantis em Setúbal e, finalmente, os Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos de Portugal em Oeiras, para finalizar a época 2020/2021.

Assinado: Luís Pinto