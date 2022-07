Natação: GCVR no campeonato regional de verão com 134 pódios e um recorde regional

O Ginásio Clube Vila Real concluiu a época 2021/2022 a nível regional ao participar nos Campeonatos Regionais de Verão e Torregri III com 35 atletas: Benedita Fernandes, Carolina Pinto, Inês Carvalho, Inês Fernandes, Mariana Carvalho, Inês Pinto, Lia Lopes, Rafaela Ferreira, Susana Carvalhinha, Francisco Igrejas, Lucas Ribeiro, Sami Lodhia, Tomás Fernandes (Cadetes); Beatriz Igrejas, Leonor Silva, Maria Braz, Maria Mesquita, Miguel Encarnação, Miguel Carvalho, Tiago Fernandes (Infantis); Maria Mina, Maria Pereira, Eduardo Yakubenko, Gonçalo Ferreira, Herman Kovalchuk, Rafael Fialho, Rodrigo Silva, Tomás Regadas (Juvenis); Ana Sofia Leite, Carolina Eira, Francisca Pinheiro, Maria Correia, António Teixeira, Bernardo Luz, José Pedro Nunes (Absolutos). Os atletas do GCVR estiveram em excelente plano ao conquistar um total de 134 pódios (70 de primeiro lugar, 44 de segundo e 20 de terceiro), registando ainda 83 recordes pessoais que são demonstrativos da grande evolução dos nadadores, somando ainda um recorde regional. A destacar a prestação de Carolina Eira que foi a atleta mais medalhada da competição, ao qual somou um recorde regional Júnior 17 anos na prova de 1500 Livres com o tempo de 19.17.23. Ao nível das medalhas, a destacar ainda: Tiago Fernandes (INF A) com oito primeiros lugares; Maria Pereira (JUV B) com oito primeiros lugares; Lucas Ribeiro (CAD A) com seis primeiros lugares; Herman Kovalchuk (JUV A) com seis primeiros lugares e um segundo; Inês Carvalho (CAD B) com cinco primeiros lugares; Leonor Silva (INF A) com cinco primeiros lugares, um segundo e um terceiro; Maria Braz (INF A) com três primeiros lugares e quatro segundos lugares; Gonçalo Ferreira (JUV B) com quatro primeiros lugares, dois segundos e um terceiro; Eduardo Yakubenko (JUV A) com um primeiro lugar, quatro segundos e três terceiros; Maria Mina (JUV B) com dois primeiros lugares, dois segundos e um terceiro; Rodrigo Silva (JUV A) com dois primeiros lugares, um segundo e um terceiro; Beatriz Igrejas (INF A) com dois primeiros lugares e um segundo; Carolina Pinto (CAD B) com cinco segundos lugares e um terceiro.

Os atletas do GCVR vão continuar a trabalhar para marcar presença em competições de nível nacional começando pelos Campeonatos Nacionais de Infantis em Vila Nova de Famalicão entre 22 e 24 de julho e, finalmente, os Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos de Portugal em Oeiras entre 27 e 30 de julho, para finalizar a época 2021/2022.