Natação: GCVR nos nacionais de infantis com três pódios

O Ginásio Clube Vila Real participou no Campeonato Nacional de Infantis, competição realizada entre 24 e 25 de julho na Piscina Olímpica das Manteigadas (Setúbal) e que contou com a participação de 478 nadadores em representação de 97 clubes. Da parte do GCVR competiram oito atletas – Leonor Silva, Maria Braz, Miguel Encarnação, Tiago Fernandes (Infantis e Maria Pereira, Eduardo Oliveira, Gonçalo Ferreira, Rafael Fialho (Infantis A) – que tiveram uma excelente prestação somando um oitavo lugar na classificação geral, seis classificações no top-10 e três pódios.

Maria Pereira esteve em destaque ao conquistar o 8º lugar na classificação geral de Infantis A femininos com 29.9 pontos, tendo somado um 3º lugar nos 100 metros Livres, um 4º lugar nos 200 Estilos, um 7º lugar nos 200 Costas e um 13º lugar nos 400 Livres. Em Infantis B, Leonor Silva esteve igualmente em destaque ao ser segunda classificada nos 100 Livres somando ainda um 13º lugar nos 200 Costas, enquanto que Maria Braz foi 25ª nos 400 Livres e 26ª nos 200 Livres.

Em Infantis B masculinos, Tiago Fernandes conquistou o 3º lugar nos 100 Livres e somou ainda o 6º posto nos 200 Bruços, conseguindo um excelente 14º lugar na classificação geral de Infantis B, enquanto que Miguel Encarnação registou um 24º lugar nos 200 Costas e um 30º lugar nos 100 Livres. Em Infantis A masculinos, o GCVR contou com três atletas: Gonçalo Ferreira, que foi 38º nos 200 Costas e 48º nos 100 Livres; Rafael Fialho, que foi 45º nos 100 Livres e 88º nos 400 Livres; Eduardo Oliveira, que foi 29º nos 100 Costas e 46º nos 200 Livres.

Os atletas da equipa de Infantis do GCVR terminaram assim da melhor forma a época 2020/2021 com marcas e classificações extremamente positivas que são o resultado do grande trabalho, dedicação e ainda espírito de equipa que revelaram ao longo do ano desportivo atípico, dando excelentes indicações para o futuro.